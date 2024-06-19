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Придуман фантастически быстрый способ определения сероводорода в воздухе — достаточно банки и бутылки

В ПНИПУ изобрели экспресс-метод определения ядовитых газов в горных разработках

2:04
Наука

Разработка калийных месторождений часто сопровождается выделением ядовитых серосодержащих газов, опасных для горнорабочих. Отравление сероорганическими соединениями может вызвать головокружение, слабость, тошноту и даже потерю сознания.

В ПНИПУ изобрели экспресс-метод определения ядовитых газов в горных разработках
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для определения газоносности пластов берут пробы горной породы и замеряют концентрацию свободных и микровключённых газов в лабораторных условиях. Эти анализы занимают много времени.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете придумали метод экспресс-анализа на определение сероводорода в руде. Об изобретении учёные написали в журнале "Горная промышленность", сообщила пресс-служба ПНИПУ во вторник.

Исследование проводится на месте за считанные минуты. Свежеотбитую измельчённую руду засыпают в трёхлитровую банку, закрывают крышкой и интенсивно трясут. Затем соединяют её переходником со специальным газоопределителем или заранее отвакуумированной бутылкой с реагентным раствором, который определяет содержание сероводорода.

Точность такого экспресс-анализа на 95% совпадает с традиционными методами исследования, при этом результат получается сразу, что позволяет оперативно принять меры.

"В случае установления зон повышенного газосодержания необходимо, во-первых, обеспечить жёсткий контроль за появлением газов в атмосфере выработок. Во-вторых, увеличить подачу свежего воздуха в призабойное пространство выработок и применять специальные устройства для нейтрализации сероводорода. В-третьих, горнорабочие должны заблаговременно быть обеспечены газозащитными респираторами", — рассказал профессор кафедры "Разработка месторождений полезных ископаемых" ПНИПУ доктор технических наук Александр Земсков.

Учёные надеются, что их изобретение поможет минимизировать риски для здоровья горняков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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