Придуман фантастически быстрый способ определения сероводорода в воздухе — достаточно банки и бутылки

Разработка калийных месторождений часто сопровождается выделением ядовитых серосодержащих газов, опасных для горнорабочих. Отравление сероорганическими соединениями может вызвать головокружение, слабость, тошноту и даже потерю сознания.
Для определения газоносности пластов берут пробы горной породы и замеряют концентрацию свободных и микровключённых газов в лабораторных условиях. Эти анализы занимают много времени.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете придумали метод экспресс-анализа на определение сероводорода в руде. Об изобретении учёные написали в журнале "Горная промышленность", сообщила пресс-служба ПНИПУ во вторник.
Исследование проводится на месте за считанные минуты. Свежеотбитую измельчённую руду засыпают в трёхлитровую банку, закрывают крышкой и интенсивно трясут. Затем соединяют её переходником со специальным газоопределителем или заранее отвакуумированной бутылкой с реагентным раствором, который определяет содержание сероводорода.
Точность такого экспресс-анализа на 95% совпадает с традиционными методами исследования, при этом результат получается сразу, что позволяет оперативно принять меры.
"В случае установления зон повышенного газосодержания необходимо, во-первых, обеспечить жёсткий контроль за появлением газов в атмосфере выработок. Во-вторых, увеличить подачу свежего воздуха в призабойное пространство выработок и применять специальные устройства для нейтрализации сероводорода. В-третьих, горнорабочие должны заблаговременно быть обеспечены газозащитными респираторами", — рассказал профессор кафедры "Разработка месторождений полезных ископаемых" ПНИПУ доктор технических наук Александр Земсков.
Учёные надеются, что их изобретение поможет минимизировать риски для здоровья горняков.
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