Данные телескопа "Джеймс Уэбб" перевернули представления о взрыве сверхновой, породившего Крабовидную туманность

Используя данные телескопа "Джеймс Уэбб", группа учёных уточнила обстоятельства взрыва сверхновой, из которой возникла Крабовидная туманность. Результаты их изысканий приняты к публикации в The Astrophysical Journal Letters, сообщила в понедельник NASA.

Фото: NASA by Tea Temim is licensed under public domain