Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Малиновская: существует риск разрыва аневризмы головного мозга
Смузи с куркумой на кефире: для здоровья сердца
Эти гладиолусы способны очаровать
В фильме "Сердца трёх" замечены три ошибки
Стало известно, почему кошки любят коробки
Секреты красоты греческих женщин: оливковое масло, морская соль и другие традиции
Bloomberg: либерийский морской регистр отказался работать с "Ингосстрахом"
Максим Галкин* празднует день рождения: "48!"
Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва
Данные телескопа "Джеймс Уэбб" перевернули представления о взрыве сверхновой, породившего Крабовидную туманность

Оценена роль захвата электронов в образовании Крабовидной туманности

Наука

Используя данные телескопа "Джеймс Уэбб", группа учёных уточнила обстоятельства взрыва сверхновой, из которой возникла Крабовидная туманность. Результаты их изысканий приняты к публикации в The Astrophysical Journal Letters, сообщила в понедельник NASA.

Оценена роль захвата электронов в образовании Крабовидной туманности
Фото: NASA by Tea Temim is licensed under public domain

Благодаря близкому по космическим меркам расстоянию (6500 световых лет), взрыв сверхновой в созвездии Тельца видели на Земле в 1054 году даже днём. После коллапса звезды там образовалась живописная газопылевая туманность, похожая на краба.

Впрочем, опять же по космическим масштабам, взрыв был слабым — его энергия в 10 раз меньше, чем у типичной сверхновой. Это обстоятельство вкупе с имевшимися данными о составе волокон Краба заставило предположить коллапс небольшой звезды с захватом электронов — редкий тип сверхновой с ядром из кислорода, неона и магния, а не из железа, как у большинства светил.

Прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI и камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, установленные на "Уэббе", помогли уточнить содержание никеля и железа в туманности. Оно оказалось гораздо меньше, чем считалось ранее, хотя и выше по сравнению с Солнцем.

"Теперь данные "Уэбба" расширяют возможные интерпретации. Состав газа больше не требует объяснения взрыва захватом электронов — его также можно объяснить коллапсом слабой сверхновой с железным ядром", — говорит Теа Темим из Принстонского университета в Нью-Джерси.

Вместе с тем преждевременно утверждать, что новые данные опровергают гипотезу захвата электронов. "В настоящее время спектральные данные "Уэбба" охватывают две небольшие области Краба, поэтому важно изучить гораздо больше остатков и выявить любые пространственные вариации. Было бы интересно посмотреть, сможем ли мы идентифицировать линии излучения других элементов, таких как кобальт или германий", — размышляет Мартин Лэминг из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне.

Крабовидная туманность поддерживает известную астрономам традицию: чем ближе объект — тем хуже он изучен, шутит Натан Смит из Обсерватории Стюарда в Университете Аризоны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Природные афродизиаки действуют качественно и без "побочки" Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Последние материалы
Кинологи ответили, как ухаживать за собакой
Шот для иммунитета: узнайте, как употреблять
Зеленский на ставке потребовал усилить мобилизацию для контрнаступления
Кристина Асмус платит огромные деньги за образование дочери
Певец Николай Басков поучил Марию Погребняк правилам приличия
Если дети не проявляют интереса к труду, то вот что делать
Экс-ректора ПГГПУ обвиняют в мошенничестве с корпоративным ДМС
Как избавиться от пушковых волосы на лице: семь популярных методов
При тяжёлых реакциях на укусы комаров возможно поражение нервной системы
Пик затяжной магнитной бури придётся на 20 июня, предрекли в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников