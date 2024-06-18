Данные телескопа "Джеймс Уэбб" перевернули представления о взрыве сверхновой, породившего Крабовидную туманность

Оценена роль захвата электронов в образовании Крабовидной туманности

Используя данные телескопа "Джеймс Уэбб", группа учёных уточнила обстоятельства взрыва сверхновой, из которой возникла Крабовидная туманность. Результаты их изысканий приняты к публикации в The Astrophysical Journal Letters, сообщила в понедельник NASA.

Фото: NASA by Tea Temim is licensed under public domain

Благодаря близкому по космическим меркам расстоянию (6500 световых лет), взрыв сверхновой в созвездии Тельца видели на Земле в 1054 году даже днём. После коллапса звезды там образовалась живописная газопылевая туманность, похожая на краба.

Впрочем, опять же по космическим масштабам, взрыв был слабым — его энергия в 10 раз меньше, чем у типичной сверхновой. Это обстоятельство вкупе с имевшимися данными о составе волокон Краба заставило предположить коллапс небольшой звезды с захватом электронов — редкий тип сверхновой с ядром из кислорода, неона и магния, а не из железа, как у большинства светил.

Прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI и камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, установленные на "Уэббе", помогли уточнить содержание никеля и железа в туманности. Оно оказалось гораздо меньше, чем считалось ранее, хотя и выше по сравнению с Солнцем.

"Теперь данные "Уэбба" расширяют возможные интерпретации. Состав газа больше не требует объяснения взрыва захватом электронов — его также можно объяснить коллапсом слабой сверхновой с железным ядром", — говорит Теа Темим из Принстонского университета в Нью-Джерси.

Вместе с тем преждевременно утверждать, что новые данные опровергают гипотезу захвата электронов. "В настоящее время спектральные данные "Уэбба" охватывают две небольшие области Краба, поэтому важно изучить гораздо больше остатков и выявить любые пространственные вариации. Было бы интересно посмотреть, сможем ли мы идентифицировать линии излучения других элементов, таких как кобальт или германий", — размышляет Мартин Лэминг из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне.

Крабовидная туманность поддерживает известную астрономам традицию: чем ближе объект — тем хуже он изучен, шутит Натан Смит из Обсерватории Стюарда в Университете Аризоны.