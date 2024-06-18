Космический грузовик "Прогресс МС-29" привезли в Байконур на поезде с климат-контролем

В РКК "Энергия" сообщили о прибытии на Байконур грузового корабля "Прогресс МС-29"

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический грузовик "Прогресс МС-29" доставили на космодром Байконур из подмосковного Королёва, сообщили в РКК "Энергия" в понедельник.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

На страничке корпорации ВКонтакте выложены фото корабля и поезда, на котором его везли. Это не обычный товарняк — для перевозки космических грузов он оборудован климат-контролем.

"Корабль едет в сером вагончике, а вот голубой выполняет функцию термостатирования. По коммуникациям воздух поступает в отсек космического аппарата, поддерживая нужную температуру", — уточняется в подписи к снимкам.

"Прогресс МС-29" проверили после дальней поездки, особое внимание уделив исправности механизма раскрытия панелей солнечных батарей, и законсервировали до осени, когда запланирован запуск.

Его предшественник "Прогресс МС-27" отправился в космос 30 мая. Обычно грузовики остаются пристыкованными к станции на несколько месяцев. При этом их двигатели могут включать для коррекции её орбиты. А когда приходит время освободить "причал", космонавты складывают в отработавший своё транспортник мусор, он отстыковывается и падает в Тихий океан.