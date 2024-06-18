Начался затяжной солнечный шторм, в США спрогнозировали его пик с уровнем до G5

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня, пишут в понедельник "Известия" со ссылкой на сводку Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
В пике, который, по прогнозам учёных, придётся на 20 июня, степень возмущения магнитного поля Земли достигнет высокого уровня G5.
Причиной очередного бесчинства нашего светила стал новый активный супер-центр за номером 3712, о котором ранее сообщила лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Нынешняя буря станет, наверное, самой мощной из пяти ожидаемых американскими учёными в этом месяце.
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