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"Вояджер-1" реанимировали за пределами Солнечной системы, но найти инопланетян ему уже не суждено

Астрофизик Засов счёл маловероятной встречу "Вояджера" с инопланетянами

3:23
Наука

Работа научных приборов автоматического межпланетного корабля "Вояджер-1" полностью восстановлена после сбоя в ноябре прошлого года, сообщили в NASA.

Астрофизик Засов счёл маловероятной встречу "Вояджера" с инопланетянами
Фото: NASA is licensed under public domain

О том, что может найти 47-летний аппарат за пределами Солнечной системы, Pravda.Ru узнала у профессора кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ, члена Евроазиатского и Европейского астрономических обществ Анатолия Засова.

"Дело в том, что Солнечная система очень хитро устроена. Она вся залита потоками вещества от Солнца, которые, однако, не уходят в бесконечность, а упираются в межзвёздную среду и образуют такой пузырь, в котором все планеты плавают. И никто не знал до сих пор, каким образом проходит точно эта граница и как меняются свойства вещества, когда через эту границу перешагивает космический аппарат. Это очень важно", — объясняет учёный.

Он напомнил, что примерно тогда же был запущен такой же зонд — "Вояджер-2". "Эти два аппарата идут в разных направлениях. Они ушли уже из Солнечной системы и фактически прошли её границу. Они сейчас находятся уже в межзвёдной среде. Там меняется всё: изменяется плотность, изменяется магнитное поле, которое связано с Солнцем. Там дальше его практически нет. Это очень интересное направление", — говорит специалист.

"И, конечно, надо иметь в виду, пока они проходили через Солнечную систему, они сближались с отдельными планетами и дали нам уникальные данные измерения далёких планет с близкого расстояния. Так что это на самом деле очень интересно. Приходится удивляться, как ещё несколько десятилетий назад удалось сделать такую технику", — восхищён Засов.

Оба аппарата несут на борту послание к представителям внеземного разума. Но вероятность встречи с ними ничтожна. "Не больше, чем у нас с вами на Земле", — оценил астрофизик.

Пространство, где летят "Вояджеры", — это почти полная пустота, простирающаяся на гигантские расстояния. Чтобы были понятны масштабы, профессор привел сравнение: "Представьте, что мы всё уменьшим вокруг в большое количество раз — в 10 миллиардов. И тогда наша Земля будет размером с крупинку пшена. В таком масштабе где-то в нескольких сантиметрах от неё будет Луна, которая будет совсем крошечной. Солнце будет где-то больше 10 метров от такой Земли светить. Солнце в этом масштабе будет размером с детский мяч. Ближайшая звезда — это ещё один такой детский мячик. Ближе нет ничего. Следующий такой детский мячик будет от этой нашей крошечной Земли на расстоянии 4000 км, то есть где-нибудь в Северной Африке — и всё, между ними ничего нет".

Напомним, в ноябре 2023 года "Вояджер-1" стал вдруг вместо научных данных присылать бессмысленный набор символов. Инженерам удалось установить причину сбоя и удалённо устранить его. Это потребовало много времени и терпения, потому что сигнал до зонда идёт около 22,5 часа, а потом так же долго надо дожидаться ответа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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