Разгадка тайн эволюции Вселенной станет ближе благодаря Китаю: учёные планируют построить новый коллайдер

Китай намерен в течение трех лет построить коллайдер частиц стоимостью 5 миллиардов долларов, который превзойдет по своим возможностям европейский.
100-километровый CEPC позволит детально измерить бозон Хиггса, что в перспективе даст ответы на фундаментальные вопросы об эволюции Вселенной и взаимодействии частиц. Если строительство будет одобрено в следующем пятилетнем плане Китая, оно может начаться в 2027 году и продлиться десять лет.
Коллайдер CEPC, более дешевый, чем европейский Future Circular Collider стоимостью 17 миллиардов долларов, будет разбивать электроны и позитроны, создавая миллионы бозонов Хиггса для детального изучения, сообщает Nature.
В отчете о техническом проектировании приводится схема коллайдера и возможные места его размещения в Циньхуандао, Чанша и Хучжоу. Многие компоненты уже прошли испытания в Китае, что свидетельствует о растущем опыте страны.
В настоящее время ведется подготовка инженерно-конструкторского отчета, чтобы обеспечить готовность к строительству.
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