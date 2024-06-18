Разгадка тайн эволюции Вселенной станет ближе благодаря Китаю: учёные планируют построить новый коллайдер

В Китае планируют построить новый коллайдер

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай намерен в течение трех лет построить коллайдер частиц стоимостью 5 миллиардов долларов, который превзойдет по своим возможностям европейский.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

100-километровый CEPC позволит детально измерить бозон Хиггса, что в перспективе даст ответы на фундаментальные вопросы об эволюции Вселенной и взаимодействии частиц. Если строительство будет одобрено в следующем пятилетнем плане Китая, оно может начаться в 2027 году и продлиться десять лет.

Коллайдер CEPC, более дешевый, чем европейский Future Circular Collider стоимостью 17 миллиардов долларов, будет разбивать электроны и позитроны, создавая миллионы бозонов Хиггса для детального изучения, сообщает Nature.

В отчете о техническом проектировании приводится схема коллайдера и возможные места его размещения в Циньхуандао, Чанша и Хучжоу. Многие компоненты уже прошли испытания в Китае, что свидетельствует о растущем опыте страны.

В настоящее время ведется подготовка инженерно-конструкторского отчета, чтобы обеспечить готовность к строительству.