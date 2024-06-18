Учёным удалось зафиксировать слияние сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной

Астрономам удалось зафиксировать слияние древних квазаров

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов обнаружила в созвездии Девы самое далекое и древнее слияние квазаров, активных ядер галактик, которое произошло всего через 900 млн лет после Большого взрыва.

Фото: ESO by M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это открытие, сделанное при анализе снимков ранней Вселенной с японского телескопа "Субару", поможет лучше понять механизмы роста галактик и черных дыр.

Йосики Мацуока из Университета префектуры Эхиме случайно нашел два схожих и очень "красных" источника излучения, которые оказались парой квазаров в процессе слияния. Эти квазары, С1 и С2, находятся всего в 39 тыс. световых лет друг от друга и видны в состоянии, в котором они были через 900 млн лет после Большого взрыва. Активность их сверхмассивных черных дыр увеличилась недавно из-за сближения, что сделало их заметными для наблюдателей, сообщает ТАСС.

Астрономы надеются обнаружить больше сталкивающихся квазаров с помощью новых телескопов, таких как LSST, запуск которого запланирован на конец лета 2025 года. Изучение таких объектов поможет понять их роль в реионизации Вселенной.

Квазары — это сверхмассивные черные дыры, которые активно поглощают материю и выбрасывают джеты плазмы. Они могут играть ключевую роль в остановке звездообразования в галактиках.