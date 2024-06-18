Канадские ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили новые доказательства экстремальных температур при падении метеорита в северном Квебеке.
Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, проводилось на ударной структуре озера Вест-Клируотер. Анализ образца стекла показал наличие природного кубического циркония, формирующегося при температурах свыше 2370°C, что значительно превышает температуры вулканической лавы на Земле (800-1200°C).
Также в образцах был найден рейдит, минерал, формирующийся при давлении свыше 20 гигапаскалей, ранее обнаруженный лишь в 10 метеоритных структурах на Земле.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.