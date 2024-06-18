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Упавший в Канаде метеорит "подарил" редкий минерал: учёные обнаружили рейдит

Учёные обнаружили рейдит на месте падения метеорита в Канаде

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Наука

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили новые доказательства экстремальных температур при падении метеорита в северном Квебеке.

Учёные обнаружили рейдит на месте падения метеорита в Канаде
Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, проводилось на ударной структуре озера Вест-Клируотер. Анализ образца стекла показал наличие природного кубического циркония, формирующегося при температурах свыше 2370°C, что значительно превышает температуры вулканической лавы на Земле (800-1200°C).

Также в образцах был найден рейдит, минерал, формирующийся при давлении свыше 20 гигапаскалей, ранее обнаруженный лишь в 10 метеоритных структурах на Земле.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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