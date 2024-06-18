В Московском планетарии рассказали, откуда на Марсе гигантские каньоны долины Маринер — вода и вулканы

Общая протяжённость долин Маринер на Марсе достигает 4500 км, сообщили в планетарии

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Гигантская система каньонов на Марсе открыта космическим аппаратом NASA "Маринер-9", в честь него и получила своё название — долины Маринер. Статья о них опубликована Московским планетарием на официальной страничке ВКонтакте.

Фото: Wikimedia Commons by Mk is licensed under public domain

Как и многие ландшафтно-геологические образования на красной планете, долины поражают своими размерами. Их общая протяжённость — 4500 км, ширина — 200 км и глубина — до 7 км. Для сравнения, длина самого большого подобного объекта на Земле — Большого каньона на плато Колорадо в США — 446 км, ширина от 6 до 29 км с глубиной, достигающей 1800 метров.

Происхождение долин Маринер остаётся предметом дискуссий с момента их открытия в 1971 году. Сначала считали, что каньоны стали результатом водной эрозии либо термокарстовой активности, связанной с таянием вечной мерзлоты. Стылый Марс не может теперь похвастаться жидкой водой, но раньше она там наверняка была.

Вторая гипотеза, выдвинутая примерно тогда же — долины образовались в результате выхода подповерхностной магмы и с извержениями гигантских вулканов, находящихся в соседних провинциях, либо кора потрескалась в процессе её утолщения — в общем, сейсмическая природа.

Сегодня учёные в основном склоняются к сейсмическому происхождению гигантских каньонов, но несколько в другом ракурсе. Предполагается, что они образовались так же, как Восточно-Африканская рифтовая долина — огромный разлом в Восточной Африке, по которому она треснет через 3-4 миллиона лет с отделением большого острова.