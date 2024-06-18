Разработан инновационный метод хранения ДНК: новая технология обходит традиционные ограничения

Учёные США разработали новый способ хранения ДНК

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили инновационный метод хранения ДНК, используя стеклянный полимер, похожий на янтарь.

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Этот материал обладает уникальной способностью сохранять молекулы ДНК при обычной комнатной температуре, что значительно снижает энергозатраты по сравнению с традиционными методами, требующими низких температур.

Согласно публикации на портале American Chemical Society, большинство существующих методов хранения ДНК требуют постоянного охлаждения, что приводит к значительным энергетическим затратам и ограничивает применение таких методов в регионах с ограниченным доступом к электричеству. В отличие от этого, новый янтарноподобный полимер защищает ДНК от повреждений, вызванных теплом и влагой, позволяя сохранять генетический материал без специфических условий хранения.

Снижение стоимости секвенирования ДНК привело к увеличению спроса на хранение нуклеиновых кислот для разработки новых методов лечения генетических заболеваний и для мониторинга биологических угроз. Новый подход, названный термореактивной ксероконсервацией (T-REX), позволяет эффективно инкапсулировать ДНК в стеклянных полимерных сетях с использованием безопасных химических реагентов. Этот процесс значительно ускоряет время инкапсуляции и извлечения ДНК, делая его более доступным для синтетической биологии и геномики.

Исследователи отмечают, что T-REX представляет собой перспективное решение для долгосрочного и экономичного хранения нуклеиновых кислот, обходя традиционные ограничения низкотемпературных систем.