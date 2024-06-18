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Разработан инновационный метод хранения ДНК: новая технология обходит традиционные ограничения

Учёные США разработали новый способ хранения ДНК

1:46
Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили инновационный метод хранения ДНК, используя стеклянный полимер, похожий на янтарь.

Учёные США разработали новый способ хранения ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот материал обладает уникальной способностью сохранять молекулы ДНК при обычной комнатной температуре, что значительно снижает энергозатраты по сравнению с традиционными методами, требующими низких температур.

Согласно публикации на портале American Chemical Society, большинство существующих методов хранения ДНК требуют постоянного охлаждения, что приводит к значительным энергетическим затратам и ограничивает применение таких методов в регионах с ограниченным доступом к электричеству. В отличие от этого, новый янтарноподобный полимер защищает ДНК от повреждений, вызванных теплом и влагой, позволяя сохранять генетический материал без специфических условий хранения.

Снижение стоимости секвенирования ДНК привело к увеличению спроса на хранение нуклеиновых кислот для разработки новых методов лечения генетических заболеваний и для мониторинга биологических угроз. Новый подход, названный термореактивной ксероконсервацией (T-REX), позволяет эффективно инкапсулировать ДНК в стеклянных полимерных сетях с использованием безопасных химических реагентов. Этот процесс значительно ускоряет время инкапсуляции и извлечения ДНК, делая его более доступным для синтетической биологии и геномики.

Исследователи отмечают, что T-REX представляет собой перспективное решение для долгосрочного и экономичного хранения нуклеиновых кислот, обходя традиционные ограничения низкотемпературных систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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