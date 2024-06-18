У людей могут быть части тела, о которых они не знают: учёные привели интересную статистику

Многие люди имеют дополнительные органы и конечности, часто не зная об этом.
The Conversation сообщает, что около 1% людей рождаются с дополнительными руками, пальцами или зубами, что чаще встречается у мужчин. У 6% людей есть дополнительный сосок, который может появиться на линии от подмышки до паха.
У 1% населения обнаруживаются дополнительные ребра, которые могут вызывать боль и онемение. Менее 1% людей имеют дополнительные доли печени, что не опасно. У 19-30% людей есть дополнительная селезенка, расположенная рядом с основной или в тазу.
Случаи с дополнительными почками крайне редки, а 6% людей рождаются с одной почкой. Примерно у 0,3% женщин встречается двойная матка, что связано с риском выкидыша.
В большинстве случаев такие аномалии не опасны и лишь добавляют уникальности человеку.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.