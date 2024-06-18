Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовые трудности Пугачёвой: мнения Юрия Лозы и Стаса Барецкого
Ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться
Будущее страхования: как искусственный интеллект меняет правила игры
Лянка Грыу начала жизнь заново, когда переехала в США
Учёные США разработали новый способ хранения ДНК
Творог защищает от атеросклероза и депрессии
Хозяйственное мыло - незаменимое оружие против вредителей капусты
Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять
Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год
У людей могут быть части тела, о которых они не знают: учёные привели интересную статистику

Учёные назвали частоту появления у людей дополнительных частей тела

1:01
Наука

Многие люди имеют дополнительные органы и конечности, часто не зная об этом.

Учёные назвали частоту появления у людей дополнительных частей тела
Фото: flickr.com by istolethetv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

The Conversation сообщает, что около 1% людей рождаются с дополнительными руками, пальцами или зубами, что чаще встречается у мужчин. У 6% людей есть дополнительный сосок, который может появиться на линии от подмышки до паха.

У 1% населения обнаруживаются дополнительные ребра, которые могут вызывать боль и онемение. Менее 1% людей имеют дополнительные доли печени, что не опасно. У 19-30% людей есть дополнительная селезенка, расположенная рядом с основной или в тазу.

Случаи с дополнительными почками крайне редки, а 6% людей рождаются с одной почкой. Примерно у 0,3% женщин встречается двойная матка, что связано с риском выкидыша.

В большинстве случаев такие аномалии не опасны и лишь добавляют уникальности человеку.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?

Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Последние материалы
Творог защищает от атеросклероза и депрессии
Хозяйственное мыло - незаменимое оружие против вредителей капусты
Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять
Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год
Запретить все флаги на матчах Украины на Евро-2024 предложили в Госдуме РФ
Мезотерапия для лица: преимущества, процедура и побочные эффекты
Чем можно заменить сливки при приготовлении пасты?
Учёные назвали факт, который связывает людей и собак
Исландия захотела избавиться от туристов
Малина снижает сахар в крови и артериальное давление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников