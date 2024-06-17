ИИ сможет заменить даже боевых командиров: в Китае представили новую технологию

Китайские ученые разработали искусственный интеллект, который может имитировать поведение различных военачальников.
Согласно публикации Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, этот ИИ способен моделировать действия командиров, анализируя их мышление, опыт и личные качества, включая недостатки. Особенности "виртуального полководца" могут быть изменены по запросу, сообщает South China Morning Post.
Разработка предназначена для проведения более реалистичных военных учений в виртуальной среде, компенсируя нехватку высокопоставленных офицеров НОАК. В отличие от американских аналогов, китайский ИИ способен не только ассистировать, но и самостоятельно руководить боевыми действиями.
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