Раскрыт ещё один секрет японского долголетия: необходимо правильно употреблять рыбу

Исследование японских ученых показало, что употребление мелкой рыбы целиком может увеличить продолжительность жизни.
В японской кухне часто употребляют небольшие виды рыб, такие как атлантическая мойва, корюшка и сардины, вместе с головами, костями и органами, которые богаты кальцием и витамином А.
В исследовании участвовали 80 тысяч японцев в возрасте от 35 до 69 лет. У женщин, которые ели мелкую рыбу один-три раза в месяц, риск летального исхода был на 30% ниже, чем у тех, кто ел ее реже. Мужчины также получили пользу от употребления мелкой рыбы, но данные были менее убедительными, возможно, из-за биологических различий между полами и недостаточного числа мужчин в исследовании, сообщает Public Health Nutrition.
Авторы учли другие факторы риска, такие как возраст, курение, потребление алкоголя, наличие лишнего веса и общее качество диеты, наблюдая за пациентами в среднем девять лет. Ученые полагают, что после дополнительных исследований в других странах употребление мелкой рыбы могло бы стать доступным средством для продления жизни.
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