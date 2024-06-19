Британской школьнице удалили часть лёгкого из-за вейпинга

Daily Mail: 17-летней британке удалили часть лёгкого из-за вейпинга

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

17-летняя Кайла Блайт из Великобритании, которая еженедельно делала 4000 затяжек вейпа, что эквивалентно 400 сигаретам, потеряла часть лёгкого и оказалась на грани сердечного приступа. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Девушка начала использовать вейпы в 16 лет, считая их безопасными. Во время одного визита в гости она почувствовала себя плохо, и ее кожа приобрела синеватый оттенок. В больнице врачи диагностировали у нее легочную буллу — воздушную полость, свидетельствующую о серьезном повреждении легкого.

Ей пришлось удалить часть легкого во время 5,5-часовой операции, после чего она провела две недели в больнице. Врачи также отметили, что пациентка была близка к остановке сердца.

Считается, что вейпинг безопаснее обычных сигарет, так как вейпы содержат меньше никотина. Согласно заключению английских экспертов 2015 года, электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные. Однако накапливающиеся данные ученых показывают, что вейпы действительно повышают риск рака, болезней сердца и легких.