Мужчина выжил после попадания пули в мозг

Daily Mail: фермер с острова Крит выжил после попадания пули в мозг

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

29-летний фермер с Крита выжил после того, как получил пулю в голову с близкого расстояния, несмотря на 97%-й риск смертельного исхода. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пуля поразила мужчину с расстояния около 10 метров. Неясно, был ли это случайный инцидент или намеренный выстрел. Через час после ранения его доставили в больницу в состоянии комы. Пуля разлетелась на осколки, повредив левое полушарие мозга. Во время операции врачи удалили фрагменты черепа, чтобы извлечь части пули.

Спустя 2,5 года после ранения мужчина испытывает затруднения в понимании сложных предложений и страдает от непроизвольных спазмов в правой части тела.

Тем не менее, пациент сохранил способность мыслить: он понимает, кому передать ручку, если его об этом просят. Также он способен выражать эмоции и сообщать о своих потребностях звуками, например, о желании вернуться домой после прогулки.

Семья мужчины сообщила врачам, что он помнит события из своей прошлой жизни, хотя этому не было представлено доказательств.

По оценкам, менее 3% людей выживают после огнестрельного ранения в голову, и ещё меньше из них возвращаются к нормальной жизни.