Сенсация в онкологии: новое лекарство побеждает рак без рецидивов

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Новый препарат от рака продемонстрировал 100% эффективность

1:26
Наука

Исследователи объявили о значительном достижении в лечении рака с помощью нового поколения препаратов, которые успешно разрушают защитные механизмы опухолей. В ходе клинических испытаний препарат, известный как достарлимаб, показал полную ремиссию у 100% пациентов с раком прямой кишки.

Новый препарат от рака продемонстрировал 100% эффективность
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В течение 26 месяцев после лечения не наблюдалось признаков рецидива заболевания.

По данным "Газеты.Ru", достарлимаб относится к классу ингибиторов контрольных точек иммунитета. Он блокирует белок PD-1, который обычно снижает активность Т-клеток иммунной системы. Этот механизм позволяет иммунной системе вновь уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Пациенты, получавшие достарлимаб, переносили его значительно легче, чем традиционную химиотерапию.

Несмотря на впечатляющие результаты второй фазы клинических испытаний, достарлимаб пока не включен в клинические рекомендации по онкологии, поскольку необходимы дополнительные исследования.

Специалисты отмечают, что до получения окончательных данных его нельзя рекомендовать для широкого применения.

Ингибиторы контрольных точек иммунитета являются перспективным направлением в лечении рака, способным преодолевать защитные механизмы опухолей и обеспечивать долгосрочные результаты для пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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