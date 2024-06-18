Ученые назвали эффективный способ оценить риск инфарктов и инсультов

AJCN: высокое соотношение окружности талии к росту указывает на риск инфаркта

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Соотношение окружности талии к росту предсказывает риск инфаркта и инсульта более точно, чем традиционные показатели, такие как содержание жира в организме. Этот вывод был сделан в исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

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В ходе исследования были проанализированы данные 468 тысяч пациентов из Британского биобанка, за которыми наблюдали на протяжении 12 лет. Процент жира оказался ненадежным показателем риска инсульта и инфаркта. Наоборот, отношение окружности талии к росту показало линейную зависимость с риском сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше этот показатель, тем выше риск.

Это соотношение оказалось более точным, чем соотношение талии к бедрам или просто окружность талии.

Таким образом, отношение окружности талии к росту может стать новым стандартом для оценки сердечно-сосудистого риска. Также исследование подчеркивает значимость борьбы с висцеральным жиром.

Ранее было установлено, что ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новые данные указывают на необходимость учета распределения жира по телу.

Ранее для этого предлагалось использовать процент жира в организме, но новые результаты показывают, что важнее учитывать именно висцеральный жир, который накапливается в области живота и окружает внутренние органы.