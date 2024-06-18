Марс против человечества: радиоактивный кошмар для будущих поселенцев

Будущие колонизаторы Марса столкнутся с высокими уровнями радиации, что станет для них серьёзным испытанием. Это утверждение сделали учёные, проанализировав данные с марсохода Curiosity и аппарата Maven.
Недавняя солнечная вспышка вызвала мощную магнитную бурю на Красной планете. В отличие от Земли, у Марса крайне слабое магнитное поле, неспособное защитить его поверхность от заряженных частиц. В результате атмосфера планеты сильно разогрелась, и возникло полярное сияние.
В районе нахождения марсохода уровень радиационного излучения достиг 8100 микрогрей. Для человека это эквивалентно 30 рентгеновским снимкам грудной клетки, сделанным одновременно.
По словам учёных, это был самый высокий уровень радиации за все 12 лет работы Curiosity на Марсе. В это же время камера орбитального аппарата Mars Odyssey на целый час вышла из строя, сообщает портал Space.com.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.