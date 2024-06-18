Марс против человечества: радиоактивный кошмар для будущих поселенцев

Названа главная опасность, с которой столкнутся колонизаторы Марса

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Будущие колонизаторы Марса столкнутся с высокими уровнями радиации, что станет для них серьёзным испытанием. Это утверждение сделали учёные, проанализировав данные с марсохода Curiosity и аппарата Maven.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Недавняя солнечная вспышка вызвала мощную магнитную бурю на Красной планете. В отличие от Земли, у Марса крайне слабое магнитное поле, неспособное защитить его поверхность от заряженных частиц. В результате атмосфера планеты сильно разогрелась, и возникло полярное сияние.

В районе нахождения марсохода уровень радиационного излучения достиг 8100 микрогрей. Для человека это эквивалентно 30 рентгеновским снимкам грудной клетки, сделанным одновременно.

По словам учёных, это был самый высокий уровень радиации за все 12 лет работы Curiosity на Марсе. В это же время камера орбитального аппарата Mars Odyssey на целый час вышла из строя, сообщает портал Space.com.