Тайна Моисея: новые археологические находки бросают вызов традиционным версиям

Ученые спорят о точных координатах места библейского события

Координаты места, где Моисей получил скрижали с десятью заповедями, продолжают вызывать споры среди ученых. Традиционно считалось, что это произошло на горе Синай в Египте, но недавние открытия и анализы заставляют пересмотреть эту точку зрения, сообщает Daily Star.

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Итальянский археолог Эммануэле Анати предложил новую гипотезу, основываясь на своих раскопках в пустыне Негев в Израиле. В этом регионе он обнаружил древний религиозный комплекс, который идентифицировал как возможное место событий, описанных в Библии. Местные жители называют эту гору Хар-Карком, что переводится как "Гора шафрана".

"Я изучил маршрут Исхода и пришел к выводу, что путь через Негев логичнее соответствует библейскому описанию, чем южный Синай," — отметил Анати.

Однако его теорию сразу же подвергли критике. Американский библеист Джеймс Хоффмейер указал на лингвистические и хронологические несоответствия между раскопками Анати и временем, когда, согласно традиции, произошел Исход.

Еще одна группа исследователей, работавшая в Саудовской Аравии у горы Джабаль-эль-Лауз, предложила свою версию. Они обнаружили древнее кладбище и археологические следы, которые, по их мнению, связаны с этапами маршрута Моисея.

"Мы нашли параллели с библейскими текстами, включая изображения коров и следы жизненно важной воды у подножия горы," — сообщил Райан Мауро, руководитель исследовательской группы.

Несмотря на все эти находки, ученые признают, что единого мнения о местоположении горы, где произошли важные религиозные события, пока нет. Споры продолжаются, исследования продолжаются, и загадка исторического местоположения горы Моисея остается нерешенной.