Тайна Моисея: новые археологические находки бросают вызов традиционным версиям

Координаты места, где Моисей получил скрижали с десятью заповедями, продолжают вызывать споры среди ученых. Традиционно считалось, что это произошло на горе Синай в Египте, но недавние открытия и анализы заставляют пересмотреть эту точку зрения, сообщает Daily Star.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported