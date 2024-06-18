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Заложено будущее квантовых вычислений: стеклянный фотонный чип пока не имеет аналогов

Профессор ЮУрГУ Кулик построил восьмиканальный программируемый интерферометр

2:04
Наука

Заведующий лабораторией квантовой инженерии света Южно-Уральского государственного университета профессор Сергей Кулик совместно с коллегами из Центра квантовых технологий МГУ создал крупномасштабный восьмиканальный программируемый интерферометр. О достижении учёные рассказали недавно в международном журнале Photonics Research, сообщила пресс-служба ЮУрГУ.

Профессор ЮУрГУ Кулик построил восьмиканальный программируемый интерферометр
Фото: Центр квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Программируемый многопортовый интерферометр предназначен для обработки оптической информации. По сути, это фотонный чип — вычислительный узел квантового компьютера.

Максимально упрощённо, работает он примерно так. С помощью фемтосекундной лазерной печати внутри стеклянной пластины формируется матрица из волноводов. На их пересечении происходит взаимная интерференция световых лучей, и в зависимости от их направлений выполняется арифметическая операция. Перепрограммирование заключается в изменении формы волноводов за счёт термоэлектрического эффекта.

У разработки профессора Кулика восемь входов и восемь выходов, оснащённых однофотонными детекторами, а также 56 электронагревательных элементов для изменения топологии чипа.

Практическая часть работы — изготовление интерферометра — взял на себя Центр квантовых технологий МГУ. Чип проверили в деле на волнах 920, 945 и 980 нанометров, чаще всего используемых в квантовых вычислениях и сенсорике, — он показал превосходную устойчивость к ошибкам. А также надёжность — устройство сохраняет параметры после экспериментов, в которых за 133 часа выполнено порядка 2,7 миллиона переключений нагревательных элементов.

Такому чипу пока нет равных в мире. И хотя до квантовых "гаджетов" человечеству ещё далеко, можно с уверенностью заявить, что фундамент этого будущего уже заложен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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