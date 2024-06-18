Шокирующее открытие: Стоунхендж строился не руками человека?

Опровергнута версия переноса людьми голубого валуна в Стоунхендж

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное доктором Брайаном Джоном, бывшим преподавателем геологии из Даремского университета в Великобритании, было посвящено истории так называемого "голубого камня" или "потерянного" Ньюоллского валуна.

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Как сообщил Джон в интервью Daily Mail, один из камней, значительно отличающийся от местных пород Стоунхенджа, был впервые обнаружен 90 лет назад геологами Хоули и Ньюоллом. Последний спрятал валун у себя дома, и только спустя много лет о нем узнал нынешний исследователь.

Этот камень размером с человеческий череп. Основная гипотеза гласит, что глыбы, из которых построен Стоунхендж, были принесены на равнину Солсбери с холмов Пресели на юго-западе Уэльса людьми эпохи неолита. Однако до сих пор оставалось неясным, какие приспособления они использовали для транспортировки.

Доктор Джон обнаружил на поверхности Ньюоллского валуна следы, свидетельствующие о том, что камень был перемещен не людьми. Петрографический анализ "голубого валуна" показал, что причиной появления валунов на равнине Солсбери стал тающий ледник.

Исследователь также отметил, что валуны, перемещавшиеся вместе с ледником, многократно переворачивались, что привело к образованию плоских граней с закругленными краями, характерными и для "голубого камня" Ньюолла.