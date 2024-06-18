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Неандертальские гены внутри нас: как древнее скрещивание повлияло на современного человека

Выяснилось, к чему привело скрещивание людей с неандертальцами

1:33
Наука

Международная группа исследователей из Германии и США провела исследование, пролившее свет на детали и последствия скрещивания предков Homo sapiens (современных людей) с неандертальцами.

Выяснилось, к чему привело скрещивание людей с неандертальцами
Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Неандертальцы были одними из ближайших родственников Homo sapiens, которые вымерли рано. Предки этих линий разошлись примерно 500 тысяч лет назад. Палеобиологи утверждают, что неандертальцы не исчезли бесследно, а внесли свой вклад в геном современного человека через скрещивание.

Генофонд популяций людей за пределами Африки содержит от одного до двух процентов ДНК неандертальцев.

Учёные установили, что один крупный период скрещивания произошёл около 47 тысяч лет назад и длился примерно 6,8 тысяч лет. Специалисты уверены: если фрагменты неандертальской ДНК сохранились в геноме современного человека так долго, значит, они были полезны.

Оказалось, что гены неандертальцев повлияли на цвет кожи, обмен веществ и иммунную систему, что принесло пользу современным людям при переселении за пределы Африки и возникновении новых эволюционных вызовов.

Команда выяснила, что после периода скрещивания более 5% генофонда современного человека составляли неандертальские гены. Это означает, что один из родителей каждого 20-го Homo sapiens был неандертальцем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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