Новая загадка космоса: учёные готовятся к открытию Девятой планеты

Открытие девятой планеты в Солнечной системе может состояться скоро

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые ученые считают, что в Солнечной системе может существовать еще одна планета, известная как Девятая планета. Одни исследователи уверены в ее наличии, в то время как другие это отрицают. Ожидается, что в ближайшие годы удастся либо подтвердить существование этой планеты, либо опровергнуть это предположение.

Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0

Если Девятую планету обнаружат, станет актуальным вопрос о том, сколько времени потребуется космическому аппарату для достижения этой планеты и смогут ли люди когда-нибудь туда отправиться. Как сообщает Live Science, гипотетическая Девятая планета предположительно находится на краю Солнечной системы и может быть газовым или ледяным гигантом.

По массе она может превышать Землю в 5-10 раз и двигаться по вытянутой эллиптической орбите, не совпадающей с орбитами других планет. Ученые, поддерживающие гипотезу о Девятой планете, указывают на странное поведение транснептуновых объектов, что может свидетельствовать о гравитационном влиянии крупного объекта.

На данный момент планета еще не обнаружена, но астрономы надеются сделать это с помощью Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в следующем году. NASA и другие космические агентства могут захотеть отправить к ней исследовательский аппарат.

Андреас Хейн из Университета Люксембурга считает, что разработка такой миссии займет не менее 10 лет, однако Манасви Лингам из Технологического института Флориды полагает, что миссия может быть запущена раньше, если новая планета окажется аномалией. По подсчетам ученых, полет к Девятой планете на космическом аппарате, подобном “Вояджеру-1”, займет от 45 до 75 лет, если она находится на расстоянии 400 астрономических единиц от Солнца.

Последние оценки указывают, что планета может находиться на расстоянии 500-550 астрономических единиц, что увеличит время полета, но незначительно. При использовании современных технологий можно будет долететь в три раза быстрее, чем “Вояджер-1”. Некоторые ученые полагают, что с новыми технологиями можно будет долететь за 20 лет, но это маловероятно.

Хейн и Лингам считают, что быстрее добраться до Девятой планеты можно с помощью передовых технологий, таких как гигантские солнечные паруса, использующие солнечную энергию или направленные лазеры для ускорения аппарата, что позволит достичь цели за 7 лет.

Однако разработка таких технологий займет как минимум 20 лет. В будущем, с появлением новых двигательных систем, возможно и пилотируемое исследование этой планеты.