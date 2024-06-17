Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Саволюк составила список продуктов, которые опасно есть водителям в жару
США дадут 1,5 млрд.$ на восстановление энергетики
Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Жареные шампиньоны: низкокалорийное блюдо
Юрий Лоза перечислил недостатки двухэтажных вагонов в поездах
Россия более не намерена обсуждать катастрофу "Боинга" в 2014 году
Эксперт: с 1 июля ряд пенсионеров получат доплаты
Анналена Бербок: никаких досрочных выборов в бундестаг не будет
Кинокритик Голубчиков: перезапуску "Универа" нужен новый сюжетный ход
ИИ или человек? 54% людей приняли GPT-4 за настоящего собеседника

GPT-4 впервые прошел тест Тьюринга

3:31
Наука

Исследователи из Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) решили провести тест Тьюринга для моделей искусственного интеллекта, чтобы выяснить, могут ли люди отличить человека от ИИ в разговоре. В их эксперименте участвовали 500 человек, которые общались с четырьмя собеседниками: одним человеком и тремя ИИ-моделями — ELIZA 1960-х годов, GPT-3.5 и GPT-4.

GPT-4 впервые прошел тест Тьюринга
Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

В итоге 54% участников приняли GPT-4 за человека. Для сравнения, программу ELIZA, которая не использует большую языковую модель или нейросеть, за человека приняли только 22% участников.

Тест Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 году, оценивает, насколько способность машины демонстрировать интеллект неотличима от человеческой. Для успешного прохождения теста система должна убедить человека, что он общается с другим человеком.

Чтобы оценить возможности современных ИИ-систем, ученые воссоздали тест Тьюринга. В ходе эксперимента 500 человек общались с четырьмя собеседниками: человеком, программой ИИ ELIZA из 1960-х годов, GPT-3.5 и GPT-4. После пяти минут беседы участники должны были определить, говорили они с человеком или ИИ.

Участники приняли GPT-4 за человека в 54% случаев, а ELIZA, систему с заранее запрограммированными ответами и без большой языковой модели или нейросети, признали человеком лишь в 22% случаев. GPT-3.5 был принят за человека в 50% случаев, а сам человек — в 67%.

"Машины, как и люди, могут придумывать правдоподобные обоснования постфактум. Они подвержены когнитивным искажениям, их можно манипулировать, и они становятся все более обманчивыми. Эти факторы приводят к тому, что ИИ-системы проявляют человеческие слабости и причуды, делая их более похожими на людей по сравнению с предыдущими разработками, которые имели лишь набор заранее заготовленных ответов", — говорит исследователь ИИ в IEEE Нелл Уотсон.

Ученые также отмечают, что тест Тьюринга имеет свои критические замечания, будучи слишком упрощенным. По их мнению, "стилистические и социально-эмоциональные факторы играют более важную роль в прохождении теста Тьюринга, чем традиционные представления об интеллекте".

Исследование также подчеркивает значительные изменения в области искусственного интеллекта с появлением моделей эпохи GPT.

"Ранние ИИ-системы, такие как ELIZA, полагались на заранее запрограммированные ответы, что существенно ограничивало их возможности. Эти программы могли обмануть кого-то на короткое время, но их ограничения быстро становились очевидны. Языковые модели эпохи GPT совершенно иные. Они адаптируются к различным темам, говорят на разных языках или диалектах и могут изображать разных личностей с различными ценностями. Это значительный шаг вперед по сравнению с тем, что было заранее запрограммировано человеком, независимо от сложности программы", — говорит Уотсон.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Подкормка огурцов желатином увеличит урожай
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Последние материалы
Эксперт: с 1 июля ряд пенсионеров получат доплаты
Анналена Бербок: никаких досрочных выборов в бундестаг не будет
Кинокритик Голубчиков: перезапуску "Универа" нужен новый сюжетный ход
Рафаэль Гросси: МАГАТЭ никого наказывать не вправе
Оговорка по Фрейду: Столтенберг якобы перепутал Украину и НАТО
Нехаммер: "Ясно, что без России мира не будет"
Вылечить ожоги от борщевика можно по стандартному полису ДМС
Загитова считает, что ведущему премии "Муз ТВ" лучше выдать скотч вместо микрофона
Эксперты: клещи опасны для человека даже в июне и июле
Социолог Кумпель: в России снова требуются рабочие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников