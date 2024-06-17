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Уникальные горные породы обнаружили в Дагестане: российские учёные сделали открытие на границе с Азербайджаном

Российские учёные открыли уникальные горные породы в Дагестане

1:26
Наука

Участники научной экспедиции обнаружили в Дагестане ранее не исследованные лессовые отложения, относящиеся к плейстоцену (четвертичному или ледниковому периоду), который начался более 2,5 млн лет назад и завершился более 10 тыс. лет назад.

Российские учёные открыли уникальные горные породы в Дагестане
Фото: flickr.com by Chris Combe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лессовые отложения были найдены на границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности. В этих отложениях обнаружены палеопочвенные профили раннего, среднего и позднего плейстоцена.

Наиболее информативные лессово-почвенные серии были найдены близ села Куркент, где толщина лессов достигает десятков метров, покрывая несколько тысяч гектаров. Эти серии представляют собой уникальный природный архив, фиксирующий глобальные климатические изменения за четвертичное время. Накопление лессов происходило в холодные периоды оледенений, чередуясь с теплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы, сообщает ТАСС.

Исследование последовательности смены палеопочв от раннего плейстоцена до современности позволяет ученым прогнозировать будущие климатические изменения. В экспедиции участвовали сотрудники нескольких научных учреждений при поддержке Российского научного фонда и активном участии жителей села Куркент.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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