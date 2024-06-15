Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"
Мульчирование горячей травой: эффективный способ ухода за растениями
Певица Катя Лель поставила жёсткое условие бывшему мужу
Что такое рисковое страхование жизни?
Годовая инфляция в России составила 8,3 процента
Рассел Кроу признался, что отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"
ГАИ начала штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя
Топ переоцененных туристических достопримечательностей
Коммунизм появился на Земле задолго до учения Маркса: люди эпохи неолита делили всё поровну

Учёные обнаружили свидетельства коммунизма при изучении культуры людей эпохи неолита

1:30
Наука

Люди начали заселять долины современного кантона Вале в Швейцарии около 7500 лет назад.

Учёные обнаружили свидетельства коммунизма при изучении культуры людей эпохи неолита
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

В поселениях, датированных 5500 годом до н. э., археологи нашли зерновые культуры, серпы, жернова, домашних животных и керамику, что свидетельствует о наличии земледельческо-скотоводческих общин. Поселения в Вале имели связи с общинами Северной Италии, откуда, вероятно, и пришли их жители.

Исследование изотопов углерода, азота и серы в костях людей из некрополей Barmaz I и Barmaz II показало, что все члены общин питались одинаково, независимо от пола и возраста. Диета включала белок от домашнего скота, охотничьих животных, зерновые и редко — пресноводную рыбу. Анализ зубной эмали выявил, что 14% людей в Barmaz I были "пришельцами", но их питание не отличалось от местных, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

В Barmaz II не было "пришельцев", и потребление белка было выше, но ресурсы распределялись равномерно. Эти данные уникальны для неолитических сообществ, где часто наблюдалось неравенство в потреблении ресурсов, связанное с полом или социальным статусом. Причины такого равенства среди жителей Вале остаются неизвестными и требуют дальнейших исследований.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Последние материалы
Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"
Певица Катя Лель поставила жёсткое условие бывшему мужу
Что такое рисковое страхование жизни?
Годовая инфляция в России составила 8,3 процента
Рассел Кроу признался, что отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"
ГАИ начала штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя
Топ переоцененных туристических достопримечательностей
Эксперт раскрывает секреты успешной покупки квартир
Существует способ продлить жизнь пожилой кошке, но он подойдёт не всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников