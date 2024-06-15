Коммунизм появился на Земле задолго до учения Маркса: люди эпохи неолита делили всё поровну

Учёные обнаружили свидетельства коммунизма при изучении культуры людей эпохи неолита

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди начали заселять долины современного кантона Вале в Швейцарии около 7500 лет назад.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

В поселениях, датированных 5500 годом до н. э., археологи нашли зерновые культуры, серпы, жернова, домашних животных и керамику, что свидетельствует о наличии земледельческо-скотоводческих общин. Поселения в Вале имели связи с общинами Северной Италии, откуда, вероятно, и пришли их жители.

Исследование изотопов углерода, азота и серы в костях людей из некрополей Barmaz I и Barmaz II показало, что все члены общин питались одинаково, независимо от пола и возраста. Диета включала белок от домашнего скота, охотничьих животных, зерновые и редко — пресноводную рыбу. Анализ зубной эмали выявил, что 14% людей в Barmaz I были "пришельцами", но их питание не отличалось от местных, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

В Barmaz II не было "пришельцев", и потребление белка было выше, но ресурсы распределялись равномерно. Эти данные уникальны для неолитических сообществ, где часто наблюдалось неравенство в потреблении ресурсов, связанное с полом или социальным статусом. Причины такого равенства среди жителей Вале остаются неизвестными и требуют дальнейших исследований.