Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии теперь для болельщиков легально предлагают марихуану
Учёные обнаружили свидетельства коммунизма при изучении культуры людей эпохи неолита
Мульчирование горячей травой: эффективный способ ухода за растениями
Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"
Певица Катя Лель поставила жёсткое условие бывшему мужу
Что такое рисковое страхование жизни?
Годовая инфляция в России составила 8,3 процента
Рассел Кроу признался, что отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"
ГАИ начала штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
На Земле воссоздали плазменные потоки из чёрных дыр: физики продвинулись в изучении космоса

Учёным удалось воссоздать плазменные потоки из чёрных дыр

1:31
Наука

Физики из международной коллаборации Fireball создали релятивистский пучок электрон-позитронной плазмы с использованием установки HiRadMat в ЦЕРН. Это позволяет детально изучать плазменные потоки, формируемые черными дырами.

Учёным удалось воссоздать плазменные потоки из чёрных дыр
Фото: Flickr by NASA Universe is licensed under CC BY 2.0

В ходе эксперимента 300 млрд протонов из суперпротонного синхротрона направили на мишени из графита и тантала, что запустило каскад взаимодействий частиц, генерирующий пары электронов и позитронов. Протоны взаимодействуют с ядрами углерода в графите, выбивая элементарные частицы, среди которых нейтральные пионы распадаются на гамма-лучи. Эти гамма-лучи взаимодействуют с электрическим полем тантала, производя пары электронов и позитронов. В результате эксперимента было создано 10 трлн электрон-позитронных пар, что достаточно для моделирования астрофизической плазмы, сообщает Хайтек.

Цель эксперимента — воспроизвести микрофизику явлений, таких как струи черных дыр и нейтронных звезд, которые наблюдаются астрономически и моделируются на компьютерах. Это важно, так как каждая десятая сверхмассивная черная дыра в галактиках выбрасывает струи материи, содержащие электрон-позитронную плазму, влияющую на динамику и энергетический баланс черной дыры и ее окружения. Лабораторные исследования помогут лучше понять эти процессы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Последние материалы
Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"
Певица Катя Лель поставила жёсткое условие бывшему мужу
Что такое рисковое страхование жизни?
Годовая инфляция в России составила 8,3 процента
Рассел Кроу признался, что отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"
ГАИ начала штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя
Топ переоцененных туристических достопримечательностей
Эксперт раскрывает секреты успешной покупки квартир
Существует способ продлить жизнь пожилой кошке, но он подойдёт не всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников