Новый нанореактор повысит эффективность лечения рака: разработка основана на наночастицах лазури

Разработан нанореактор, повышающий эффективность лечения рака

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Нанкинского медицинского университета разработали новый нанореактор на основе наночастиц берлинской лазури, названный PBNO-Ce6, который усиливает терапевтическое воздействие на опухоли и активирует противоопухолевый иммунный ответ.

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PBNO-Ce6 одновременно доставляет оксид азота (NO) и фотосенсибилизатор в раковые ткани при лазерном облучении. Это позволяет генерировать NO в ответ на инфракрасное облучение, усиливая эффекты фотодинамической и фототермической терапии, что повышает апоптоз опухолевых клеток. Также PBNO-Ce6 модулирует иммунный ответ, увеличивая количество цитотоксических Т-лимфоцитов и снижая регуляторные Т-клетки, что усиливает иммунный отклик на опухоли, сообщает Phys.org.

Исследователи считают, что PBNO-Ce6 представляет собой перспективный подход к лечению рака, объединяющий точечную доставку активных компонентов и мощное стимулирование иммунной системы, что может значительно улучшить прогноз заболевания.