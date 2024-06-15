Учёные создали молекулярных роботов-убийц болезней: революция в медицине близка

Исследователи из Университета Тохоку и Университета Киото разработали новый молекулярный контроллер, который управляет автономной сборкой и разборкой молекулярных роботов на основе ДНК.
Руководимая доцентом Шин-ичиро М. Номурой группа создала контроллер, использующий искусственные молекулы ДНК и ферменты для управления роботами без внешних манипуляций. Это позволяет роботам самостоятельно собираться и разбираться, что повышает их эффективность в условиях без внешних сигналов, сообщает Science Daily.
Эта технология может революционизировать лечение и диагностику заболеваний, позволяя роботам выполнять сложные задачи, такие как сборка в группы и рассредоточение для поиска целей. В будущем возможны приложения в виде наномашин, умных систем доставки лекарств и других нанотехнологических решений.
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