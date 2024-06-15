Ядро Земли начало замедлять своё вращение: учёные назвали последствия этого явления

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Учёные обнаружили замедление ядра Земли

1:12
Наука

Американские и китайские ученые установили, что внутреннее ядро Земли, представляющее собой твердый металлический шар из железо-никелевого сплава, замедляет свое вращение относительно земной поверхности.

Учёные обнаружили замедление ядра Земли
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это открытие, опубликованное в журнале Nature и на сайте Университета Южной Калифорнии, основывается на анализе сейсмограмм, включая данные сейсмических волн, вызванных землетрясениями.

С 2010 года внутреннее ядро стало вращаться медленнее, чем земная поверхность, что подтверждается наблюдениями профессора Джона Видала и его коллеги Вэя Вана, изучивших сейсмограммы 121 повторяющегося землетрясения и данные ядерных испытаний. Ученые предполагают, что замедление связано с движением жидкой мантии, создающей магнитное поле Земли, и гравитационным влиянием верхних слоев твердой мантии.

Пока неизвестно, какие последствия может иметь это замедление, но, по мнению ученых, оно может незначительно изменить продолжительность дня на тысячные доли секунды. Исследователи намерены продолжать наблюдения за процессом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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