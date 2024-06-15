"Вечный" чип для хранения данных создали в Китае: инженерам помог искусственный интеллект

Китайские учёные создали "вечный" чип для хранения данных

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые создали инновационный ферроэлектрический материал, который может обеспечить чипам хранения данных практически бесконечный срок службы.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Этот материал снизит эксплуатационные затраты дата-центров и найдет применение в глубоководных и аэрокосмических исследованиях.

Традиционные ферроэлектрические материалы страдают от усталостного износа, что снижает их эффективность. Однако китайские ученые, используя ИИ-ассистированные атомные симуляции, разработали новый материал 3R-MoS2 в виде двумерных слоев, устойчивый к износу даже после миллионов циклов чтения/записи данных, сообщает Science.

Новый материал, благодаря своей долговечности и наноразмерам, может значительно увеличить плотность хранения данных и использоваться в экстремальных условиях.

Таким образом, это достижение не только продвигает технологические возможности Китая, но и подчеркивает важность фундаментальных исследований в условиях глобальной технологической гонки.