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"Вечный" чип для хранения данных создали в Китае: инженерам помог искусственный интеллект

Китайские учёные создали "вечный" чип для хранения данных

1:05
Наука

Китайские ученые создали инновационный ферроэлектрический материал, который может обеспечить чипам хранения данных практически бесконечный срок службы.

Китайские учёные создали "вечный" чип для хранения данных
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Этот материал снизит эксплуатационные затраты дата-центров и найдет применение в глубоководных и аэрокосмических исследованиях.

Традиционные ферроэлектрические материалы страдают от усталостного износа, что снижает их эффективность. Однако китайские ученые, используя ИИ-ассистированные атомные симуляции, разработали новый материал 3R-MoS2 в виде двумерных слоев, устойчивый к износу даже после миллионов циклов чтения/записи данных, сообщает Science.

Новый материал, благодаря своей долговечности и наноразмерам, может значительно увеличить плотность хранения данных и использоваться в экстремальных условиях.

Таким образом, это достижение не только продвигает технологические возможности Китая, но и подчеркивает важность фундаментальных исследований в условиях глобальной технологической гонки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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