"Большая остановка" Луны произойдёт впервые за 18 лет: человечество сможет увидеть необычное явление уже в этом году

В 2024 году произойдёт "большая остановка" Луны

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Большое луностояние, или большая остановка Луны, происходит раз в 18,6 лет. В 2024 году это явление снова станет доступным для наблюдения впервые с 2006 года.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В это время Луна поднимается и опускается в самых северных и южных точках на горизонте, что объясняется отклонением ее орбиты на 5,1 градуса относительно эклиптики.

Во время большого луностояния наклон орбит Земли и Луны достигает максимума, что позволяет Луне восходить и заходить в крайних точках на севере и юге, заметно дольше оставаясь видимой на небе. В северном полушарии Луна будет подниматься выше и светить дольше, сообщает Хайтек.

Многие древние сооружения, такие как Стоунхендж, были построены с учетом точек восхода и захода Луны во время большого луностояния, что подчеркивает его важность для древних культур.

Следующее большое луностояние достигнет пика в равноденствиях сентября 2024 и марта 2025 годов. Лучшее время для наблюдения — когда Луна восходит, а Солнце садится. Видимость будет зависеть от фазы Луны, местоположения наблюдателя и погодных условий.