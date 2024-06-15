Американцы не верят науке: лишь часть из них соглашается с оценками экстремальных погодных явлений

Учёные обнаружили недоверие американцев к исследованиям погодных явлений

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Oregon State University показало, что уверенность американцев в связи экстремальных погодных явлений с изменением климата варьируется.

Фото: weather.gov by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under public domain

Большинство взрослых в США считают лесные пожары и сильную жару следствием изменения климата, но сомневаются в атрибуции ураганов, торнадо и наводнений. На уверенность влияет уровень образования, возраст, политическая принадлежность и личный опыт. Люди, столкнувшиеся с экстремальными явлениями, чаще связывают их с изменением климата, сообщает Science Daily.

Американцы в среднем соглашаются с научными оценками только для двух из пяти типов экстремальных событий. Демократы более уверены в атрибуции, но их мнение меньше совпадает с научными выводами по сравнению с республиканцами.

Исследование подчеркивает важность прозрачной коммуникации научных результатов и учета политических и личных факторов при информировании общественности и формировании климатической политики.