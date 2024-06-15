Если звонят с незнакомого номера, слушайте и молчите: мошенники могут записать ваш голос

Блокировка неизвестных номеров бесполезна от мошенников, предупредил разработчик

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Блокировка звонков неизвестных номеров бесполезна от телефонных мошенников и спамеров, предупредил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Советы по борьбе с ними он дал агентству "Прайм".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Злоумышленники звонят, как правило, с подменных номеров, которых у них большой запас. Поэтому заблокировав один, вы получите вызов с другого, объяснил разработчик.

Кроме того, мошеннические звонки могут поступать через мессенджеры, при этом для убедительности на аватаре звонящего размещена символика банка или госорганов. Широко распространилась технология дипфейков с использованием голоса или фото родственника.

Несколько большей эффективностью, по мнению Закаряна, обладают специальные антиспам-приложения, хотя и они стопроцентной защиты гарантировать не могут.

Эксперт посоветовал вообще не отвечать на вызовы с незнакомых номеров.

"Если ответить всё же пришлось, постарайтесь сначала послушать, что скажет звонящий. Если начать говорить самим, то голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций", — заключил он.