Если звонят с незнакомого номера, слушайте и молчите: мошенники могут записать ваш голос

Блокировка звонков неизвестных номеров бесполезна от телефонных мошенников и спамеров, предупредил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Советы по борьбе с ними он дал агентству "Прайм".
Злоумышленники звонят, как правило, с подменных номеров, которых у них большой запас. Поэтому заблокировав один, вы получите вызов с другого, объяснил разработчик.
Кроме того, мошеннические звонки могут поступать через мессенджеры, при этом для убедительности на аватаре звонящего размещена символика банка или госорганов. Широко распространилась технология дипфейков с использованием голоса или фото родственника.
Несколько большей эффективностью, по мнению Закаряна, обладают специальные антиспам-приложения, хотя и они стопроцентной защиты гарантировать не могут.
Эксперт посоветовал вообще не отвечать на вызовы с незнакомых номеров.
"Если ответить всё же пришлось, постарайтесь сначала послушать, что скажет звонящий. Если начать говорить самим, то голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций", — заключил он.
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