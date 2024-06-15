Съедобные роботы появятся уже в ближайшем будущем: учёные работают над объединением технологий и кулинарии

Учёные работают над созданием съедобных роботов

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из EPFL работают над проектом RoboFood, который объединяет высокие технологии и кулинарию, создавая съедобных роботов.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Эти инновационные системы способны воспринимать, обрабатывать информацию и реагировать на внешние стимулы, что открывает новые возможности в здравоохранении, экологии и питании. Съедобные роботы могут доставлять лекарства в организме, обеспечивать питание в чрезвычайных ситуациях, снижать сельскохозяйственные отходы, упрощать вакцинацию диких животных и создавать новые гастрономические впечатления, сообщает Nature.

Важным аспектом проекта является определение съедобных материалов, таких как крахмал, танин, желатин и шоколадная пленка, которые могут заменить традиционные несъедобные материалы.