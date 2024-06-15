Съедобные роботы появятся уже в ближайшем будущем: учёные работают над объединением технологий и кулинарии

Ученые из EPFL работают над проектом RoboFood, который объединяет высокие технологии и кулинарию, создавая съедобных роботов.
Эти инновационные системы способны воспринимать, обрабатывать информацию и реагировать на внешние стимулы, что открывает новые возможности в здравоохранении, экологии и питании. Съедобные роботы могут доставлять лекарства в организме, обеспечивать питание в чрезвычайных ситуациях, снижать сельскохозяйственные отходы, упрощать вакцинацию диких животных и создавать новые гастрономические впечатления, сообщает Nature.
Важным аспектом проекта является определение съедобных материалов, таких как крахмал, танин, желатин и шоколадная пленка, которые могут заменить традиционные несъедобные материалы.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.