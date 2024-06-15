Выдать психопата может положение его головы: учёные выявили явный признак

Учёные назвали невербальный признак психопата во время беседы

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование психологов из Университета Нью-Мексико выявило уникальные невербальные паттерны у женщин с высокими показателями психопатических черт.

Фото: commons.wikimedia.org by Ananian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование, проведенное среди 213 женщин-заключенных, использовало автоматизированный алгоритм для анализа видеозаписей клинических интервью. Было обнаружено, что женщины с высокими баллами по Контрольному списку психопатии (PCL-R) демонстрируют более фиксированное и сосредоточенное положение головы во время бесед, особенно по факторам 1 (межличностные и аффективные черты) и 2 (антисоциальные и образ жизни), сообщает Science Direct.

Эти данные важны для клинической практики и требуют дальнейших исследований для углубленного понимания и управления этими состояниями у женщин.