Ученые выяснили, дефицит каких веществ опасен для гипертоников

Нехватка различных питательных веществ может влиять на выживаемость пожилых людей с артериальной гипертензией. Это подтвердило исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health.
Исследователи изучили данные почти семи тысяч человек. У пациентов с полноценным питанием риск летального исхода был минимален. Наиболее опасными оказались дефицит витамина Е, магния и клетчатки.
Факторы, повышающие риск дефицита питательных веществ, включали женский пол, низкий уровень образования, ожирение и избыточный вес.
С ростом доли пожилых людей в населении мира увеличивается и распространенность гипертонии. Несмотря на наличие множества эффективных лекарств для снижения давления, ежегодно гипертония приводит к миллионам смертей.
Здоровая диета в дополнение к медикаментозному лечению также помогает контролировать давление. Например, исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки снижает риск летального исхода у пожилых людей с гипертонией.
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