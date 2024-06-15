Ученые выяснили, дефицит каких веществ опасен для гипертоников

BMC Public Health: дефицит витамина E и магния вреден для пожилых с гипертонией

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Нехватка различных питательных веществ может влиять на выживаемость пожилых людей с артериальной гипертензией. Это подтвердило исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health.

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Исследователи изучили данные почти семи тысяч человек. У пациентов с полноценным питанием риск летального исхода был минимален. Наиболее опасными оказались дефицит витамина Е, магния и клетчатки.

Факторы, повышающие риск дефицита питательных веществ, включали женский пол, низкий уровень образования, ожирение и избыточный вес.

С ростом доли пожилых людей в населении мира увеличивается и распространенность гипертонии. Несмотря на наличие множества эффективных лекарств для снижения давления, ежегодно гипертония приводит к миллионам смертей.

Здоровая диета в дополнение к медикаментозному лечению также помогает контролировать давление. Например, исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки снижает риск летального исхода у пожилых людей с гипертонией.