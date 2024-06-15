Ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера без лекарств

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The Conversation: регулярное вдыхание ментола смягчило деменцию у мышей

1:22
Наука

У мышей с болезнью Альцгеймера, которые вдыхали ментол, наблюдались улучшения когнитивных способностей. Эти результаты эксперимента были опубликованы в The Conversation.

The Conversation: регулярное вдыхание ментола смягчило деменцию у мышей
Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Болезнь Альцгеймера является неизлечимым состоянием, характеризующимся потерей нервных клеток, что приводит к нарушениям памяти, мышления и социальных навыков. На поздних стадиях заболевания пациенты могут не узнавать своих близких и не способны самостоятельно справляться с повседневными делами.

В предыдущем исследовании ученые обнаружили, что регулярное вдыхание ментола может усилить иммунный ответ у мышей. Теперь они выяснили, что воздействие ментола на протяжении шести месяцев помогает мышам с болезнью Альцгеймера улучшить память и способность к обучению.

Исследователи установили, что ментол снижает уровни белка интерлейкина-1, который усиливает воспаление в мозге и способствует ухудшению памяти при болезни Альцгеймера. Также ментол улучшил функционирование Т-регуляторных клеток иммунной системы, которые помогают контролировать воспаление.

После дополнительных исследований с участием людей, возможно, тренировки обоняния станут методом лечения или замедления прогрессирования болезни Альцгеймера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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