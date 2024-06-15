Монреальский протокол творит чудеса: озоновый слой на пути к восстановлению

Ученые подчеркнули важность международного сотрудничества для защиты озонового слоя, называя это "значительным глобальным достижением".
Исследование показало, что уровень опасных газов в атмосфере снижается быстрее, чем предполагалось, благодаря Монреальскому протоколу, подписанному в 1987 году.
"Это было крупное глобальное достижение. Мы видим, что ситуация улучшается", — сообщил AFP ведущий автор исследования Люк Вестерн из Университета Бристоля в Великобритании.
Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), разрушающие озоновый слой, достигли пиковых значений в 2021 году, на пять лет раньше прогнозов. Наиболее вредные вещества были устранены к 2010 году, а ожидается, что новые химические вещества будут удалены к 2040 году.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, использовало данные из Advanced Global Atmospheres Experiments и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США.
Эксперты отметили, что сокращение этих загрязняющих веществ не только помогает защитить озоновый слой, но и борется с глобальным потеплением, поскольку ХФУ и ГХФУ являются мощными парниковыми газами.
Согласно оценке Программы ООН по окружающей среде, восстановление озонового слоя до уровня, предшествующего появлению озоновой дыры в 1980-х годах, может занять четыре десятилетия.
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