Монреальский протокол творит чудеса: озоновый слой на пути к восстановлению

Озоноразрушающие газы исчезают быстрее, чем прогнозировалось

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые подчеркнули важность международного сотрудничества для защиты озонового слоя, называя это "значительным глобальным достижением".

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Исследование показало, что уровень опасных газов в атмосфере снижается быстрее, чем предполагалось, благодаря Монреальскому протоколу, подписанному в 1987 году.

"Это было крупное глобальное достижение. Мы видим, что ситуация улучшается", — сообщил AFP ведущий автор исследования Люк Вестерн из Университета Бристоля в Великобритании.

Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), разрушающие озоновый слой, достигли пиковых значений в 2021 году, на пять лет раньше прогнозов. Наиболее вредные вещества были устранены к 2010 году, а ожидается, что новые химические вещества будут удалены к 2040 году.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, использовало данные из Advanced Global Atmospheres Experiments и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США.

Эксперты отметили, что сокращение этих загрязняющих веществ не только помогает защитить озоновый слой, но и борется с глобальным потеплением, поскольку ХФУ и ГХФУ являются мощными парниковыми газами.

Согласно оценке Программы ООН по окружающей среде, восстановление озонового слоя до уровня, предшествующего появлению озоновой дыры в 1980-х годах, может занять четыре десятилетия.