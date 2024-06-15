Ученые обнаружили самую далекую и старую сверхновую во Вселенной

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружила самую удаленную и древнюю сверхновую в известной Вселенной. Согласно наблюдениям, эта звезда взорвалась около 12 миллиардов лет назад, что произошло примерно через 1,8 миллиарда лет после Большого Взрыва. Об этом сообщает официальный сайт NASA.
Ученые обнаружили следы этого древнего космического катаклизма, используя данные программы расширенного глубокого внегалактического исследования телескопа "Джеймс Уэбб" (JADES).
В рамках этого проекта орбитальная обсерватория наблюдала один и тот же участок неба с интервалом в один год. Анализируя новые точки света, которые появлялись и исчезали, специалисты идентифицировали 80 сверхновых.
После обнаружения взрывов этих крайне удаленных звезд, астрономы намерены более тщательно изучить каждый случай, чтобы определить точные расстояния и содержание металлов.
Это поможет исследователям оценить условия в ранней Вселенной и лучше понять историю её эволюции, так как древний космос значительно отличался от своего нынешнего состояния.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.