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Ученые обнаружили самую далекую и старую сверхновую во Вселенной

NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад

1:16
Наука

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружила самую удаленную и древнюю сверхновую в известной Вселенной. Согласно наблюдениям, эта звезда взорвалась около 12 миллиардов лет назад, что произошло примерно через 1,8 миллиарда лет после Большого Взрыва. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые обнаружили следы этого древнего космического катаклизма, используя данные программы расширенного глубокого внегалактического исследования телескопа "Джеймс Уэбб" (JADES).

В рамках этого проекта орбитальная обсерватория наблюдала один и тот же участок неба с интервалом в один год. Анализируя новые точки света, которые появлялись и исчезали, специалисты идентифицировали 80 сверхновых.

После обнаружения взрывов этих крайне удаленных звезд, астрономы намерены более тщательно изучить каждый случай, чтобы определить точные расстояния и содержание металлов.

Это поможет исследователям оценить условия в ранней Вселенной и лучше понять историю её эволюции, так как древний космос значительно отличался от своего нынешнего состояния.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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