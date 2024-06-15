В России появился автономный робот-гуманоид с ИИ вместо мозга для работы на складе

В МФТИ создан робот-гуманоид с ИИ вместо мозга для работы среди людей

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Московском физико-техническом институте разработали человекоподобного робота, который под управлением искусственного интеллекта может работать вместе с людьми. Об этом сообщило МФТИ в интервью "Газете.Ru".

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik is licensed under CC0

Команда разработчиков МФТИ создала электронную библиотеку, в которой собраны различные модели роботов, адаптированных для работы в среде, ориентированной на человека. На данный момент создан только один экземпляр такого робота.

Одновременно с этим на производственной площадке МФТИ ведется сборка еще одной усовершенствованной модели перспективного гуманоидного робота.

Робот оснащен системой компьютерного зрения, позволяющей ему использовать видеоданные для построения карт и ориентирования в пространстве. Также проводится тестирование голосового ассистента для общения с людьми.

При этом не требуется специального переоборудования офисов, складов или заводских цехов — робот может интегрироваться в уже существующие производственные и технологические процессы, в которых участвуют люди.

Исследователи могут обучить робота выполнять различные задачи, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов. Антропоморфный робот способен выполнять рутинные задачи, такие как подъем тяжестей, снятие товаров с полок и их размещение в контейнеры, а также спуск по лестнице с грузами.

"Сейчас крупные компании, такие как BMW, Mercedes и представители цифрового ритейла, включая Amazon, начинают тестировать человекоподобных роботов на своих конвейерах и складах. Это необходимо не только для покрытия дефицита рабочей силы, но и для сбора данных для обучения нейросетей более сложным задачам. Именно нейросети должны стать универсальным мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы также исследуем различные конструкции роботов и шагающих платформ, модернизируя их управление с помощью алгоритмов ИИ", — сообщил "Газете.Ru" заведующий лабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.