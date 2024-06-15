Как сочетание алкоголя и авиаперелетов может разрушить ваше здоровье

Употребление алкоголя в самолетах может представлять скрытую опасность

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института аэрокосмической медицины Немецкого аэрокосмического центра провели эксперимент с участием 40 добровольцев, разделив их на две группы.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одна группа спала при обычном атмосферном давлении, характерном для уровня моря, в то время как другая группа подвергалась давлению, соответствующему высоте полета самолета около 2438 метров над уровнем моря.

На больших высотах, где уровень кислорода в организме снижается, уровень кислорода в крови (SpO2) также падает из-за гипобарической гипоксии. Новое исследование выявило потенциально опасное влияние комбинации алкоголя и сна.

В исследовании участвовали четыре группы: те, кто спал при обычном давлении и употреблял алкоголь или не употреблял его, а также те, кто спал при имитации давления на высоте с алкоголем или без него.

При обычном давлении у участников, употреблявших алкоголь, средний уровень кислорода в крови составлял 94,97%, а частота сердечных сокращений — 76,97 удара в минуту. Те, кто не пил, имели уровень кислорода 95,88% и частоту пульса 63,74 удара в минуту. В условиях имитации высоты показатели у пьющих составили 85,32% SpO2 и 87,73 удара в минуту, а у непьющих — 88,07% SpO2 и 72,90 удара в минуту.

В целом, результаты показывают, что при условиях полета уровень кислорода в крови снижается, а частота сердечных сокращений увеличивается по сравнению с контрольной группой, особенно среди тех, кто употреблял алкоголь.

Это важно для понимания влияния высоты и алкоголя: нормальное клиническое значение SpO2 составляет 90%. Эти факторы также сокращают время, проведенное в фазах глубокого и быстрого сна, что важно для качественного отдыха.

Низкий уровень SpO2 и повышенная частота сердечных сокращений негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск сердечных проблем, особенно у людей с существующими заболеваниями.

Исследование проводилось на молодых и здоровых участниках, поэтому для получения более значимых данных требуются дальнейшие исследования на пожилых и более уязвимых группах населения.