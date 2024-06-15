Названы белковые продукты, снижающие риск развития рака

Молочные продукты снижают риск развития колоректального рака

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно словам американского онколога, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, потребление нежирного мяса, птицы, яиц, молочных продуктов, орехов, семян и сои может снижать риск развития рака, как сообщает издание Healthnews.

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Доктор Эндрюс пояснила, что чрезмерное употребление красного и обработанного мяса (таких как колбаса, сосиски, бекон) достоверно увеличивает риск онкологических заболеваний. Однако она не считает необходимым полностью исключать эти продукты из рациона — их потребление рекомендуется ограничить до 18 унций (примерно 510 граммов) в неделю.

Вместо красного мяса, бургеров, хот-догов и ветчины Эндрюс советует выбирать нежирную курицу, индейку, рыбу, яйца и морепродукты.

Она также отметила, что для получения достаточного количества белка можно использовать протеиновый порошок для коктейлей, предпочтительно выбирая варианты без избыточного содержания микроэлементов.

Доктор Эндрюс подчеркнула важность растительных источников белка, таких как орехи, семена, фасоль, тофу и соя, которые могут снижать риск развития некоторых видов рака. Эти продукты богаты клетчаткой и полезными пищевыми волокнами, способствующими улучшению пищеварения и предотвращению системного воспаления в организме (воспаление является провокатором многих заболеваний).

Молочные продукты, такие как творог и нежирный сыр, содержат кальций, который снижает риск развития рака толстой кишки.