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Названы неочевидные симптомы рака языка

Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка

2:10
Наука

Симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, головокружение, стеснение в груди и "туман в голове" оказались предупреждающими признаками редкого рака полости рта у 36-летнего мужчины из Денвера (США), о чем сообщает Daily Mail.

Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По данным издания, за несколько лет до постановки диагноза рак языка, мужчина начал испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, головокружение, ощущение нехватки воздуха и затуманенность сознания. Озабоченный своим состоянием, Марк (фамилия не указана) регулярно консультировался с врачами, однако точную причину ухудшения самочувствия выявить не удалось.

Некоторые специалисты связывали его симптомы с психическими проблемами. Анализы крови не выявили патологических изменений.

Через неделю после ежегодного медицинского обследования здоровье мужчины резко ухудшилось: появилась лихорадка и ночная потливость. Кроме того, Марк заметил незаживающую язву на языке. Результаты биопсии подтвердили наличие рака языка.

Это редкое заболевание чаще всего поражает людей старше 60 лет, злоупотребляющих алкоголем и курением. Также вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, является значительным фактором риска.

В феврале мужчине провели операцию по удалению четверти языка и частичное рассечение шеи для удаления 41 лимфатического узла, чтобы предотвратить рецидив заболевания. После трех дней в стационаре и нескольких недель работы с логопедом для восстановления речи Марк вернулся к повседневной жизни.

Классическими симптомами рака языка являются потеря веса, боль в ушах, появление красных или белых пятен во рту, боль в горле, онемение языка и отек челюсти. Однако, по словам Марка, при наличии головокружения, стеснении в груди, спутанности сознания и проблемах с пищеварением также следует обратиться к врачу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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