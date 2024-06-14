Найден новый дом для внеземной жизни: ученые открыли секрет обитаемых планет у угасших звезд

Инопланетные организмы могут населять водные миры у потухших звезд

Американские астрономы из Университета Висконсин-Мэдисон определили наиболее перспективные типы планет для поисков внеземной жизни. Эти планеты покрыты океанами и вращаются вокруг белых карликов — остатков угасших звезд. Исследование опубликовано в журнале Американского астрономического общества (AASJ).

Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам ученых, белые карлики излучают слабый свет, что облегчает наблюдение за планетами в их системах.

Однако для поиска жизни на планетах у белых карликов необходимо, чтобы эти планеты каким-то образом уцелели на одной из последних стадий жизни звезды, когда она расширяется в 100 раз и превращается в красного гиганта, поглощая ближайшие планеты. Такая судьба ожидает и Землю, но это произойдет через 5 миллиардов лет.

Если планета с океанами избежит уничтожения, за фазой роста звезды последует потеря массы и значительное увеличение яркости, что может привести к испарению океанов.

Астрономы подсчитали, что для сохранения воды планета должна находиться в 5-6 раз дальше от своей звезды по сравнению с расстоянием между Землей и Солнцем.

Когда звезда окончательно остынет и станет белым карликом, вода на удаленных планетах замерзнет. Для поддержания воды в жидком состоянии планета должна будет приблизиться к потухшей звезде, что может произойти из-за приливной миграции.

Команда отметила, что их модель учитывает множество условий, но остается реальной. Ученые планируют усилить поиски новых белых карликов, чтобы изучать окружающие их планеты и искать на них признаки жизни.