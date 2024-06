Найден новый дом для внеземной жизни: ученые открыли секрет обитаемых планет у угасших звезд

Американские астрономы из Университета Висконсин-Мэдисон определили наиболее перспективные типы планет для поисков внеземной жизни. Эти планеты покрыты океанами и вращаются вокруг белых карликов — остатков угасших звезд. Исследование опубликовано в журнале Американского астрономического общества (AASJ).

Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0