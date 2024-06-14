Крах общепринятой климатической модели: выявлено 11 неизвестных доселе сильных похолоданий из-за вулканов

За последние 8000 лет в Северном полушарии было 11 похолоданий на два градуса

За последние 8000 лет Северное полушарие пережило 11 глобальных похолоданий, установили европейские учёные. О результатах их моделирования, опровергающих общепринятые представления, пишут argumenti.ru со ссылкой на Phys.org.

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Считается, что голоцен, последняя эпоха, продолжающаяся около 12 тысяч лет, — климатически сравнительно благоприятен, что способствовало бурному развитию человеческой цивилизации. Такой позиции придерживается Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Такая картина "вводит в заблуждение", решили исследователи и реконструировали так называемую всеобъемлющую временную шкалу климата голоцена, используя модель системы Земли Института Макса Планка, недавно пересмотренные данные о солнечной активности и вулканическом воздействии.

Они обнаружили, что за последние 8000 лет в Северном полушарии было одиннадцать продолжительных холодных периодов, когда средняя температура снижалась на два градуса.

Это не так уж мало. Чтобы были понятны масштабы: в последнем ледниковом периоде около 23 тысяч лет назад было на 7 °C холоднее, чем теперь, при этом уровень Мирового океана был ниже на 125 метров, а территория нынешнего Чикаго была покрыта тремя километрами льда.

Все периоды похолодания стали следствием катастрофических извержений вулканов, когда в атмосферу выбрасывалось гигантское количество пепла и смога. Аэрозоли затемняли солнечные лучи, планета покрывалась льдом, который эффективно отражает солнечную радиацию, и в результате остывала ещё сильнее.

Уточнённая модель истории климата поможет лучше прогнозировать его будущие изменения, которые могут быть весьма масштабными — рост средней температуры на планете уже превысил 1,2 градуса, а человечество производит в 40-100 раз больше углекислого газа, чем вулканы.