Крах общепринятой климатической модели: выявлено 11 неизвестных доселе сильных похолоданий из-за вулканов

За последние 8000 лет Северное полушарие пережило 11 глобальных похолоданий, установили европейские учёные. О результатах их моделирования, опровергающих общепринятые представления, пишут argumenti.ru со ссылкой на Phys.org.

Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain