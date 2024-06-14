Могут ли США удалённо заблокировать россиянам компьютеры с Windows

Windows в России пока будет работать, успокоил IT-эксперт Клименко

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В среду минфин США объявил о новых антироссийских санкциях в сфере IT, которые вступят в силу с 12 сентября.

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"Запрещается поставка любому лицу в Российской Федерации консультационных и проектных услуг в области IT, услуг по поддержке IT и облачных услуг для программного обеспечения управления предприятием и программного обеспечения для проектирования и производства", — уточняется на сайте ведомства.

Обычных россиян — пользователей американских программных продуктов и IT-решений эти санкции не затронут, успокоил владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

"Там в прямом прочтении речь идет о консалтинге и программах для промышленного производства, и впрямую частных лиц не затрагивает, — объяснил он Pravda.Ru. — Но риск, что у нас откажутся, условно говоря, Google или Apple работать, существует и без этого. Потому что есть два типа санкций — добровольные и принудительные. Вот то, что вводит Америка, касается предприятий, которые и так уже давно уже были под санкциями. И насколько я понимаю, то, что делает Америка, это не для санкционирования нас, а для вторичных санкций, то есть это перекрывает возможность для партнёров Америки с нами работать в юридически чистом виде. А история с отказом iOS и Android — это история, скажем так, ухода MasterCard и Visa, которым тоже никто не запрещал обслуживать наших граждан, они сами ушли. Поэтому то, что Америка ввела, касается больше предприятий — это такой чисто штришок не для нас больше, а для Китая, для Азии не сотрудничать с Россией".

Чисто технически возможности заокеанских IT-воротил навредить России достаточно велики — они, например, могут взять и заблокировать все компьютеры с Windows на территории РФ.

"Если есть доступ к интернету, то в режиме обновления, безусловно, это можно сделать, — подтвердил Клименко. — Но вроде мы не ждём этого пока, хотя непонятно, куда дальше идёт, тут уже даже вообще не предсказуемо развитие событий".

Впрочем, настолько радикальный шаг Microsoft маловероятен, полагают эксперты — корпорация не решится на ощутимую для неё потерю российского рынка.