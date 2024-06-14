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Загадочный древний лабиринт в Греции удивил учёных: находка проливает свет на культуру минойцев

Учёные обнаружили древний лабиринт на Крите

1:28
Наука

В Греции на вершине холма обнаружена круглая структура возрастом 4000 лет, предположительно использовавшаяся для минойских ритуалов.

Учёные обнаружили древний лабиринт на Крите
Фото: flickr.com by Niki Odolphie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Министерство культуры страны сообщает, что здание напоминает лабиринт и состоит из восьми расширяющихся каменных колец, образующих комнаты.

Уникальное сооружение диаметром 48 метров было найдено в 51 км к юго-востоку от Ираклиона на Крите при установке радиолокационной системы для нового аэропорта. Здание имеет две основные зоны: центральное круглое строение диаметром 15 метров и зону лабиринта. По найденной керамике, его датируют периодом 2000-1700 гг. до н. э., временем минойской цивилизации, сообщает Хайтек.

Минойцы, жившие на Крите между 3000 и 1100 гг. до н. э., создали одну из первых сложных европейских культур, оставив после себя разнообразные артефакты. Недавнее открытие предполагает, что здание использовалось для ритуальных пиров, о чём свидетельствует наличие многочисленных костей животных.

Строение отличается от других минойских зданий своей круглой формой, больше характерной для гробниц, чем для дворцов. Археологические работы продолжаются для выяснения точного назначения здания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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