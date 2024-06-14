Загадочный древний лабиринт в Греции удивил учёных: находка проливает свет на культуру минойцев

В Греции на вершине холма обнаружена круглая структура возрастом 4000 лет, предположительно использовавшаяся для минойских ритуалов.
Министерство культуры страны сообщает, что здание напоминает лабиринт и состоит из восьми расширяющихся каменных колец, образующих комнаты.
Уникальное сооружение диаметром 48 метров было найдено в 51 км к юго-востоку от Ираклиона на Крите при установке радиолокационной системы для нового аэропорта. Здание имеет две основные зоны: центральное круглое строение диаметром 15 метров и зону лабиринта. По найденной керамике, его датируют периодом 2000-1700 гг. до н. э., временем минойской цивилизации, сообщает Хайтек.
Минойцы, жившие на Крите между 3000 и 1100 гг. до н. э., создали одну из первых сложных европейских культур, оставив после себя разнообразные артефакты. Недавнее открытие предполагает, что здание использовалось для ритуальных пиров, о чём свидетельствует наличие многочисленных костей животных.
Строение отличается от других минойских зданий своей круглой формой, больше характерной для гробниц, чем для дворцов. Археологические работы продолжаются для выяснения точного назначения здания.
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