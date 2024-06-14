Найдено свидетельство существования утраченного храма Акрополя: он может быть старше Парфенона

Учёные обнаружили древний рисунок близ Аттики в Греции

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Афинский Акрополь и его памятники представляют собой величайший архитектурный комплекс Древней Греции, привлекающий множество туристов и исследователей.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Новая публикация исследователей Мерла Лэнгдона и Янрика ван Рукейзена в American Journal of Archaeology рассказывает о недавно обнаруженном древнем граффити, датируемом VI веком до н. э., найденном на мраморных скалах близ Аттики. Граффити изображает храм с надписью "Гекатомпедон", подписанной неким Миконом, предположительно пастухом.

Рисунок на скале, включающий фасад здания с пятью колоннами, использует очень древнюю версию греческого алфавита, что подтверждает его возраст. Термин "Гекатомпедон" означает "100 футов" и указывает на крупное строение, что соответствовало крупным храмам того времени. Археологи считают, что этот рисунок может быть старше Парфенона, который начали строить около 450 года до н. э.

Исторические документы подтверждают использование термина "Гекатомпедон" для обозначения священных мест на Акрополе, что совпадает с новым открытием. Этот граффити является важным эпиграфическим свидетельством для изучения архитектуры и истории Акрополя в архаический период.