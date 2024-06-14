Огромное газовое облако столкнётся с нашей галактикой: учёные назвали время катастрофы

Массивное газовое облако, состоящее из газообразного водорода, быстро приближается к Млечному Пути и столкнется с нашей галактикой примерно через 27 миллионов лет.
Облако находится на расстоянии 36 000 — 45 000 световых лет от нас и движется с огромной скоростью. Его масса примерно в миллион раз больше массы Солнца, а размеры впечатляют: длина составляет 9800 световых лет, а ширина — 3300 световых лет.
Ранее это облако, известное как Облако Смит, уже несколько раз пересекало диск нашей галактики. Однако предстоящее столкновение будет для него последним. Астрономы пытались определить текущее место взаимодействия Облака Смит с Млечным Путем, но из-за большого количества пыли и газа на дальней стороне галактики это оказалось затруднительно, сообщает Хайтек.
Природа Облака Смит и его возможное влияние на Млечный Путь остаются до конца невыясненными. Ученые продолжают наблюдения, чтобы понять, как это массивное облако может повлиять на структуру и динамику нашей галактики в будущем.
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